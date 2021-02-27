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دبي، الإمارات العربي المتحدة (CNN) – بعد البحرين، أعلنت الكويت تأييدها لبيان الخارجية السعودية ردا على تقرير الاستخبارات الأمريكية حول مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي.

وقالت الخارجية الكويتية في بيانها إن الكويت تؤيد البيان الصادر عن السعودية بشان التقرير الذي زودت به الاستخبارات الأمريكية الكونغرس حول "جريمة مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي"، وفقا للبيان الكويتي.

وشددت الكويت على أهمية "الدور المحوري والهام الذي تقوم به المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز إقليميا ودوليا في دعم سياسة الاعتدال والوسطية ونبذ العنف والتطرف وسعيها الدائم لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم أجمع"، حسب البيان الكويتي.

وأكدت الخارجية الكويتية رفضها القاطع لـ"كل ما من شأنه المساس بسيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة"، حسب البيان.

يذكر أن البحرين كانت أول دولة خليجية تصدر بيانا يدعم الرد السعودي على التقرير الأمريكي بشأن مقتل خاشقجي.