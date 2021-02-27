السناتور مينينديز لـCNN عن تقرير خاشقجي: لا يمكن خرق القانون الدولي والنجاة من العقاب

أول تعليق من خديجة جنكيز لـCNN بعد نشر تقرير خاشقجي.. ماذا قالت؟

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، في بيان، إنه على الحكومة الأمريكية "إعادة تقييم العلاقة مع السعودية وإعادة ضبطها"، في معرض تعليقها على تقرير الاستخبارات الذي رُفعت عنه السرية بشأن مقتل الصحفي في صحيفة واشنطن بوست، جمال خاشقجي.

وأضافت بيلوسي، في بيانها، أن الديمقراطيين في مجلس النواب سيقدمون تشريعات تكريمًا لحياته المهنية "مع عقوبات تستهدف أولئك الذين يرتكبون انتهاكات جسيمة ضد الصحفيين".

وتابعت رئيسة مجلس النواب الأمريكي: "السعودية بحاجة إلى معرفة أن العالم يراقب أعمالها المزعجة وأننا سنحاسبها".