دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن التحالف في اليمن التصدي لهجوم بالصواريخ الباليستية، قال إن جماعة الحوثيين في اليمن شنته على العاصمة السعودية الرياض، مساء السبت.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، عن التحالف قوله إنه تم "اعتراض وتدمير هجوم باليستي من المليشيا الحوثية تجاه الرياض".

وقال التحالف في اليمن إنه رصد إطلاق عدد من الطائرات دون طيار مفخخة من قبل الحوثيين، وأنه ثلاثة منها كانت في اتجاه المنطقة الجنوبية للمملكة.

ونشرت وسائل إعلام رسمية سعودية لقطات للحظة اعتراض الدفاعات الجوية السعودية صواريخ قالت إنها أُطلقت على الرياض.

فيديو | تدمير #التحالف لهجوم باليستي من الميليشيا الحوثية تجاه #الرياض #الإخبارية https://t.co/NTemo6TJmi

كما نشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية لقطات مصورة أخرى لجانب من اعتراض صواريخ فوق الرياض.

#فيديو |لحظة اعتراض الهجوم البالستي على #الرياض من المليشيا الحوثية. #واس_عام https://t.co/SSBhGbAVan

ومن جانبه، أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، الهجوم، قائلا إن "استمرار هذه الهجمات الإرهابية التي تقوم بها مليشيات الحوثي تعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية".

وأشاد الحجرف بـ"يقظة وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ونجاح قوات الدفاع الجوي في التصدي لكل الهجمات الإرهابية التي تقوم بها مليشيا الحوثي الإرهابية".