السيسي: أمن الخليج يرتبط بالأمن القومي المصري

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، موقف بلاده الثابت تجاه دعم التضامن العربي، لدرء المخاطر عن سائر دول المنطقة العربية وصون أمنها القومي، حسب بيان للرئاسة المصرية.

ويوم السبت، بحث السيسي خلال لقائه وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر الصباح، المستجدات على الساحة الإقليمية، مٌجددًا "التأكيد في هذا الخصوص على ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري"، وفقا لبيان الناطق باسم الرئاسة المصرية بسام راضي.

وأشار البيان إلى أنه تم الاتفاق خلال اللقاء "على تكثيف التشاور والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين في هذا السياق خلال الفترة المقبلة، سعياً نحو التصدي لكل ما يهدد أمن واستقرار الدول والشعوب العربية".

وسلم الشيخ أحمد ناصر الصباح الرئيس المصري رسالة خطية من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

وأشاد وزير الخارجية الكويتي بدور مصر في التضامن بين الدول العربية والدفع قدماً بأواصر العمل العربي المشترك.

وتأتي تصريحات السيسي في وقت لم يصدر بعد تعليق مصري رسمي بشأن تقرير الاستخبارات الوطنية الأمريكية بشأن مقتل جمال خاشقجي الصحفي في صحيفة واشنطن بوست، في أكتوبر/تشرين الأول 2018.

وكانت دول عربية عدة، بينها الكويت، قد أعلنت تأييدها بيان وزارة الخارجية السعودية الرافض لما ورد في محتوى التقرير الأمريكي، الذي تم رفعه إلى الكونغرس، مصحوبًا بعدد من القرارات ضد مسؤولين سعوديين.