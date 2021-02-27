هاشتاغ "كلنا محمد بن سلمان" يتصدر تويتر بالسعودية بعد نشر تقرير خاشقجي

الشرق الأوسط
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محمد بن سلمان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تصدر هاشتاغ "#كلنا_محمد_بن_سلمان" موقع تويتر في السعودية، الجمعة، عقب نشر الاستخبارات الأمريكية ملخص تقريرها عن مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي.

وقالت الاستخبارات الأمريكية: "نحن نقدر أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وافق على عملية في اسطنبول بتركيا لاعتقال أو قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي".

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النص الكامل لتقرير الاستخبارات الأمريكية: محمد بن سلمان وافق على عملية خاشقجي

وأضاف ملخص التقرير: "نحن نبني هذا التقييم على سيطرة ولي العهد على صنع القرار في المملكة، والمشاركة المباشرة لمستشار رئيسي وأعضاء من رجال الأمن الوقائي لمحمد بن سلمان في العملية، ودعم ولي العهد لاستخدام الإجراءات العنيفة لإسكات المعارضين في الخارج، بما في ذلك خاشقجي".

وشارك العديد من المغردين السعوديين في هاشتاغ "#كلنا_محمد_بن_سلمان" بآلاف التعليقات، واعتبر الكثير منهم أن التقرير "اعتمد على استنتاجات وعبارات ظنية" ولم يقدم أدلة، فيما رأى آخرون أنه "محاولة لاستهداف" ولي العهد والمملكة.

وفيما يلي بعض التغريدات المتداولة مع هاشتاغ "#كلنا_محمد_بن_سلمان":

 

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