هاشتاغ "كلنا محمد بن سلمان" يتصدر تويتر بالسعودية بعد نشر تقرير خاشقجي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تصدر هاشتاغ "#كلنا_محمد_بن_سلمان" موقع تويتر في السعودية، الجمعة، عقب نشر الاستخبارات الأمريكية ملخص تقريرها عن مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي.

وقالت الاستخبارات الأمريكية: "نحن نقدر أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وافق على عملية في اسطنبول بتركيا لاعتقال أو قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي".

وأضاف ملخص التقرير: "نحن نبني هذا التقييم على سيطرة ولي العهد على صنع القرار في المملكة، والمشاركة المباشرة لمستشار رئيسي وأعضاء من رجال الأمن الوقائي لمحمد بن سلمان في العملية، ودعم ولي العهد لاستخدام الإجراءات العنيفة لإسكات المعارضين في الخارج، بما في ذلك خاشقجي".

وشارك العديد من المغردين السعوديين في هاشتاغ "#كلنا_محمد_بن_سلمان" بآلاف التعليقات، واعتبر الكثير منهم أن التقرير "اعتمد على استنتاجات وعبارات ظنية" ولم يقدم أدلة، فيما رأى آخرون أنه "محاولة لاستهداف" ولي العهد والمملكة.

وفيما يلي بعض التغريدات المتداولة مع هاشتاغ "#كلنا_محمد_بن_سلمان":

تقرير CIA بشأن #جمال_خاشقجي رحمه الله اعتمد على استنتاجات وعبارات ظنية، فمن البديهي جداً أن تكون جميع الأجهزة الأمنية تحت سيطرة الملك وولي العهد. لكن متى ستتوقف هذا المزايدات وكَيل التُهم جزافًا في قضية فصل فيها القضاء السعودي علنًا وصدرت فيها الأحكام النافذة؟ #كلنا_محمد_بن_سلمان https://t.co/KGtfGudp8I

استهداف المملكة العربية السعودية هو نقطة اتفاق لدى أراذل البشر من أماكن متعددة ، اعتدنا مثل ذلك منذ زمن ،، وازداد ألمهم وصراخهم بعد الإصلاحات التي يقوم بها سيدي #ولي_العهد يحفظه الله ، السعودية بتاريخها وعزها وشموخ شعبها وحنكة قادتها ستبقى دولة عظيمة 🇸🇦 #كلنا_محمد_بن_سلمان https://t.co/6TbKaq1p5V

ثُـقل #السعودية كدولة مؤثرة وفاعلة في المنطقة سياسيا واقتصاديا يجعل أمريكا لاتفكر ابدا في خسارة علاقتها معها بسبب اتهامات زائفة ومزايدات لاقيمة لها، خصوصا اذا علمت ماذا يعني محمد بن سلمان للشعب السعودي🇸🇦💚 #كلنا_محمد_بن_سلمان https://t.co/Ow1Ez3zBOO

نحن معك في السراء والضراء ..نحن السند خلفك والعدد حولك نحن بنيانك الصامد وشموخك الواعد نحن الوقود الذي يدعم مسيرتك ونحن الجنود التي تنتظر إشارتك ،، تعلمنا من روحك الشابة تلك المبادرات تأتي بعزم واصرار لا خذول ولا يأس ولا مستحيل ... #كلنا_محمد_بن_سلمان https://t.co/vLIzGxKPpJ

القضاء السعودي قال كلمته مبكرا في قضية #خاشقجي بحضور ومتابعة أولياء الدم وتحققت العدالة، وتقرير ال CIA مجرد مادة للاستهلاك الإعلامي . #كلنا_محمد_بن_سلمان

ينطبق على التقرير المثل العربي (تمخض الجبل فولد فأراً) اعدائنا كانوا مجهزين حملة ردح في قضية #جمال_خاشقجي رحمه الله فانقلبت على رؤوسهم لذلك لا تتركو لهم فرصه وعبرو عن محبتنا لقائدنا الملهم وشماتتنا بهم في تاق #كلنا_محمد_بن_سلمان يالبى الصوره يابوسلمان. https://t.co/JLVQgkg6nY

تقرير المخابرات الأمريكية بشأن #جمال_خاشقجي ( فضيحة بجميع المقاييس ) كيف لوكالة مثل الاستخبارات الأمريكية ( التي تعد الأشهر عالميا ) ، تستقي معلوماتها من مصادر مجهولة ولاتحمل دليل ملموس يمكن الاستناد عليه #كلنا_محمد_بن_سلمان

التقرير الذي كان ينتظره "المرتزقة" حول مقتل #خاشقجي اُعتمد على نعتقد تقييمنا غالباً التقرير لم يثبت تورط الأمير #محمد_بن_سلمان في مقتله وكل المعلومات الواردة في التقرير معلومات إعلامية من جهات معادية لـ #السعودية #كلنا_محمد_بن_سلمان https://t.co/HMiTU8kd1c

التقرير الخاص بـ #جمال_خاشقجي رحمة الله عليه، اعتمد على سيناريو غريب من الطبيعي أن الجهات الأمنية تخضع للإشراف من الملك وسمو ولي عهده، ثقتنا في قيادتنا لا حدود لها، تقدمنا وانجاز السعودية العظمى يقلق كل الدوائر العالمية!! #كلنا_محمد_بن_سلمان

انت عندك شعب ما يخشى المخاطر حين تامرْ البطل فينا اذا نادى الخطر جاك انتحاري🇸🇦 ازهم الشعب السعودي للوغى ويجيك طايرْ نجلب الارواح في يوم الخطر والكل داري🇸🇦 حن حزامك يا محمد وقت ما تعمى البصايرْ جدك اللي بايعوه اجدادنا وقت التباري🇸🇦 #عائض_القرني #كلنا_محمد_بن_سلمان https://t.co/9fRzNPoLHV

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