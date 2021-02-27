دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعربت الإمارات عن ثقتها بالقضاء السعودي ورفضها استغلال قضية مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي للتدخل بالشان الداخلي للمملكة، السبت، معبرة عن تأييدها للبيان السعودي الذي صدر ردا على تقرير الاستخبارات الأمريكية الذي قدر موافقة ولي العهد، محمد بن سلمان، على اعتقال أو قتل خاشقجي.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيانها إنها تؤيد البيان الصادر عن المملكة بخصوص "جريمة اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي"، وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام).

وأعربت أبوظبي عن ثقتها و"تأييدها لأحكام القضاء السعودي والتي تؤكد التزام المملكة بتنفيذ القانون بشفافية وبكل نزاهة، ومحاسبة كل المتورطين في هذه القضية"، حسب قولها.

وأكدت الإمارات وقوفها إلى جانب الرياض بشكل تام في جهودها "الرامية لاستقرار وأمن المنطقة، ودورها الرئيسي في محور الاعتدال العربي"، حسب البيان.

ورفضت أبوظبي "أي محاولات لاستغلال هذه القضية أو التدخل في شؤون المملكة الداخلية"، حسبما جاء في البيان.