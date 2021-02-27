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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعربت اليمن عن تضامنها مع السعودية، وتأييدها بيان وزارة الخارجية السعودية بشأن تقرير الاستخبارات الوطنية الأمريكية، الذي زودت به الكونغرس، الخاص بمقتل الصحفي في صحيفة واشنطن بوست جمال خاشقجي.

وقالت وزارة الخارجية اليمنية، في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إنها "تعرب عن ثقتها بنزاهة القضاء في المملكة العربية السعودية والإجراءات والأحكام التي اتخذها لتحقيق العدالة ضد مرتكبي هذه الجريمة".

وأكدت الخارجية اليمنية "معارضتها الشديدة ورفضها القاطع لكل ما من شأنه المساس بسيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة ورموزها واستقلالية قضاءها".