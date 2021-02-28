دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أجرى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، اتصالا هاتفيًا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حسبما أفاد الديوان الأميري القطري الأحد.

وقال الديوان الأميري، في بيان، إن الشيخ تميم بن حمد اطمأن خلال اتصاله مع الأمير محمد بن سلمان "على صحته وعبّر عن تمنياته القلبية الخالصة له بدوام الصحة وموفور العافية وللشعب السعودي الشقيق بدوام التقدم والازدهار".

وأشار البيان إلى أن أمير قطر وولي العهد السعودي ناقشا أثناء الاتصال آخر المستجدات الاقليمية والدولية، وأبديا حرصهما على تعزيز العمل العربي والخليجي المشترك.

وأكد الشيخ تميم بن حمد "دعم دولة قطر الراسخ للمملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا وعلى كل ما من شأنه تعزيز أمن واستقرار وسيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة واعتبار استقرارها جزءا لا يتجزأ من استقرار دولة قطر ومنظومة مجلس التعاون الخليجي"، حسب بيان الديوان الأميري.

والخميس الماضي، أجرى ولي العهد السعودي عملية جراحية بالمنظار لاستئصال التهاب الزائدة الدودية، حسبما قالت وقتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وكانت دول عربية عدة أعلنت دعمها وتأييدها بيان وزارة الخارجية السعودية الرافض لما ورد في تقرير استخباراتي أمريكي حول مقتل الصحفي صحيفة واشنطن بوست، جمال خاشقجي، داخل القنصلية السعودية في إسطنبول أكتوبر/تشرين 2018.

بينما رفضت الرياض ما ورد في التقرير الذي رُفعت عنه السرية يوم الجمعة، معتبرة أن استنتاجات التقرير "مسيئة وغير صحيحة"، حسب بيان لوزارة الخارجية السعودية.