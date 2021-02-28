أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – ذكر وزير الدفاع الإسرائيلي ورئيس الوزراء البديل، بيني غانتس، أن التفجير الذي استهدف سفينة تملكها إسرائيل في خليج عُمان قد يكون ناجما عن اعتداء إيراني.

وقال عانتز في حديث له على التلفزيون الإسرائيلي مساء السبت، إن تقييمه الأولي يفيد بأنه نظرا لموقع الحادثة وقربها من إيران فمن المرجح أن تكون طهران مسؤولة عنه، لكنه أضاف أن التحقيقات الإسرائيلية مستمرة في الحادثة.

ولم يصدر بعد أي تعليق رسمي إيراني على الحاثة لتي وقعت الجمعة في خليج عُمان في سفينة شحن تابعة لشركة إسرائيلية.

يذكر أن إسرائيل كانت قد استأنفت علاقاتها التجارية مع عدد من دول مجلس التعاون الخليجي بعد توقيع ما يُعرف بـ"اتفاقيات أبراهام" لتطبيع العلاقات بين الإمارات والبحرين من جهة وإسرائيل من جهة أخرى.