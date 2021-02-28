دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن الحوثيون عن عملية تُسمى بـ"توازن الردع الخامسة"، الأحد، قالوا إنها استهدفت العاصمة السعودية الرياض ومدينتي أبها وخميس مشيط عبر صاروخ باليستي من نوع "ذو الفقار" و15 طائرة مسيرة.

وقالت ما تُعرف بـ"القوات المسلحة" التابعة للحوثيين، في بيان تلاه الناطق باسمها، يحيى سريع، ونشره عبر صفحته على موقع تويتر: "ردا على تصعيد تحالف العدوان المستمر والمتصاعد وحصاره المتواصل على شعبنا العزيز نفذ سلاح الجو المسير والقوة الصاروخية بعون الله تعالى عملية هجومية كبيرة ومشتركة باتجاه العمق السعودي عملية توازن الدرع الخامسة"، حسب قوله.

وأضاف سريع قائلا في البيان: "تم تنفيذ العملية بصاروخ باليستي نوع ذو الفقار و15 طائرة مسيرة منها 9 طائرات مسيرة نوع صماد 3، استهدفت مواقع حساسة في عاصمة العدو السعودي الرياض، و6 طائرات مسيرة نوع )قاصف 2K) استهدفت مواقع عسكرية في مناطق أبها وخميس مشيط، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله"، على حد تعبيره.

وتابع الناطق باسم الحوثيين قائلا: "استمرت العملية النوعية من مساء أمس السبت وحتى صباح اليوم، هذا وتؤكد القوات المسلحة اليمنية أن عملياتها مستمرة وستتوسع أكثر فأكثر طالما استمر العدوان والحصار على بلدنا، كما ننوه مجددا لكل سكان تلك المناطق الابتعاد عن كافة المواقع والمطارات العسكرية أو التي قد تستخدم لأغراض عسكرية"، حسب قوله.

بيان عملية توازن الردع الخامسة التي استهدفت العمق السعودي في الرياض ومنطقتي أبها والخميس.. https://t.co/fDqN08I8eR

وكان قد أعلن التحالف في اليمن التصدي لهجوم بالصواريخ الباليستية، قال إن جماعة الحوثيين في اليمن شنته على العاصمة السعودية الرياض، مساء السبت.

ونشر التحالف مقاطع فيديو أظهرت اعتراض الدفاعات الجوية السعودية للهجمات بصواريخ باليستية من اليمن، وفق ما ذكرته قناة الإخبارية السعودية الرسمية.