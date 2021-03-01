دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – انتقد نائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان، الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الإثنين، بسبب طريقة تعامله مع السعودية في سبيل استمالة إيران نحو طاولة المفاوضات حول الاتفاق النووي، مشيرا إلى أن الإيرانيين "أذكى" من بايدن.

وقال خلفان عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "اذا كان بايدن يهاجم السعودية ليفرح ايران ويخدعها حسب ظنه وليستميلها الى المفاوضات النووية التي تترجى امريكا من اجلها ايران...وايران تمارس مزيدا من التعنت"، حسب قوله.

وأضاف نائب رئيس شرطة دبي قائلا: "إن بايدن بهذا الاسلوب يتبين الى اي مدى غشيم ولا يعرف عن الايرانيين شيئا..هم بالتأكيد اذكى من بايدن ويفهمون اللعبة"، على حد تعبيره.

اذا كان بايدن يهاجم السعودية ليفرح ايران ويخدعها حسب ظنه وليستميلها الى المفاوضات النووية التي تترجى امريكا من اجلها ايران...وايران تمارس مزيدا من التعنت...فإن بايدن بهذا الاسلوب يتبين الى اي مدى غشيم ولا يعرف عن الايرانيين شيئا..هم بالتأكيد اذكى من بايدن ويفهمون اللعبة.

وكان قد وجه خلفان انتقادات حادة لبايدن وإدارته بعد صدور تقرير الاستخبارات الأمريكية حول مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي.