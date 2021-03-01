3 أسماء حُذفت بصورة "غامضة" من تقرير مقتل خاشقجي

مذيعة CNN تعرض مقابلة سابقة لبايدن عن السعودية وخاشقجي: ما الذي تغير؟

السناتور مينينديز لـCNN عن تقرير خاشقجي: لا يمكن خرق القانون الدولي والنجاة من العقاب

أول تعليق من خديجة جنكيز لـCNN بعد نشر تقرير خاشقجي.. ماذا قالت؟

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— حُذفت أسماء 3 أشخاص من قائمة المسؤولين عن مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، من القائمة التي نشرتها وكالة الاستخبارات الأمريكية "CIA" بعد وقت قليل من نشرها الجمعة، واستبدلت بقائمة أزيلت منها هذه الأسماء.

الأسماء التي تم حذفها من النسخة الأولى هي "عبدالله محمد الهويريني" الذي لم يكن في السابق مدرجا لصلته بمقتل خاشقجي، بالإضافة إلى كل من "ياسر خالد السالم" و"إبراهيم السالم".

هذه الخطوة سارت دون ملاحظة بشكل عام، وما حصل هو أن الرابط الذي بعثه مكتب رئيس الاستخبارات القومية الذي احتوى على قائمة الأسماء فجأة لم يعد بالإمكان فتحه وبعدها تم استبداله بنسخة ثانية بعد حذف أسماء 3 رجال من قائمة الأشخاص الذين "شاركوا أو أمروا أو كانوا متواطئين أو مسؤولين عن مقتل جمال خاشقجي".

ورد متحدث باسم الاستخبارات القومية على استفسار من CNN حول سبب حذف هذه الأسماء، قائلا: "وضعنا وثيقة معدلة على الموقع الالكتروني لأن النسخة الأصلية احوت بالخطأ 3 أسماء ما كان من المفترض أن يتم شملهم.

وكانت النسخة الأولى من تقرير الاستخبارات القومية تضم الأسماء التالية قبل تعديها:

سعود القحطاني

ماهر المطرب

نايف العريفي

محمد الزهراني

منصور أباحسين

بدر العتيبة

عبدالعزيز الهوساوي

وليد عبدالله الشهري

خالد العتيبة

ثائر الحربي

فهد شهاب البلوي

مشعل البستاني

تركي الشهري

مصطفى المدني

سيف سعد

أحمد زايد عسيري

عبدالله محمد الهويريني

ياسر خالد السالم

إبراهيم السالم

صلاح الطبيقي

محمد العتيبة