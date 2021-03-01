دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعاد الأمير السعودي، طلال محمد العبدالله الفيصل، نشر مقطع فيديو من مقابلة المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، لقناة CNN في تعقيب على رد فعل الإدارة الأمريكية بعد تقرير CIA حول مقتل الإعلامي جمال خاشقجي.

The Revolutionary Guard is in #Iran, @PressSec. And you wonder why Americans can get facts right about the Middle East! https://t.co/gDGXkYTv0b

زلة اللسان كانت بقول ساكي "القوات الثورية في السعودية" حيث عقّب الأمير بتغريدة على صفحته الرسمية بتويتر، قائلا: "الحرس الثوري في إيران، وتتساءلون لماذا الأمريكيون لا يمكنهم الحصول على الحقائق صحيحة حول الشرق الأوسط".

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، قد دافعت الأحد، عن قرار إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بعدم فرض عقوبات مباشرة على ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بسبب صحفي واشنطن بوست جمال خاشقجي، قائلة إن هناك "طرقًا أكثر فعالية" لمحاسبة المملكة العربية السعودية على مقتله.

وقالت ساكي لدانا في مقابلتها: "نعتقد أن هناك طرقًا أكثر فاعلية للتأكد من عدم حدوث ذلك مرة أخرى، وللتمكن أيضًا من ترك مجال للعمل مع السعوديين في المجالات التي يوجد فيها اتفاق متبادل - حيث توجد مصالح وطنية للولايات المتحدة - هذا ما تبدو عليه الدبلوماسية".

وأضافت ساكي، التي وصفت مقتل خاشقجي في 2018 بأنها "جريمة مروعة": "هذا هو ما يبدو عليه الانخراط العالمي المعقد، ولم نكشف سرًا، وكنا واضحين أننا سنحاسبهم على المسرح العالمي وبأفعال مباشرة".