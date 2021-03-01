سفير الإمارات لدى إسرائيل يصل إلى تل أبيب ويلتقي وزير الخارجية

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ريم الهاشمي لـCNN قبيل توقيع اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل: حريصون على نهج الأمل والرخاء

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وصل السفير الإمارايت لدى إسرائيل، محمد الخاجة، إلى تل أبيب، الإثنين، والتقى وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكينازي، وناقش معه تطور العلاقات بين الدولتين.

ونشر الخاجة صورة مع أشكينازي عبر صفحته على موقع تويتر كتب فيها: "وصلت اليوم إلى تل أبيب كأول سفير لدولة الإمارات لدى دولة إسرائيل والتقيت بمعالي غابي أشكينازي وزير الخارجية الإسرائيلي"، حسب قوله.

وأضاف أول سفير للإمارات لدى إسرائيل في التغريدة نفسها قائلا: "ناقشنا العلاقات الثنائية بين بلدينا والنمو الكبير الذي شهدته منذ توقيع الاتفاق الإبراهيمي للسلام بالإضافة إلى سبل تعزيز التعاون في المجالات المختلفة"، حسب قوله.

وصلت اليوم إلى تل أبيب كأول سفير لدولة الإمارات لدى دولة إسرائيل والتقيت بمعالي غابي أشكينازي وزير الخارجية الإسرائيلي، حيث ناقشنا العلاقات الثنائية بين بلدينا والنمو الكبير الذي شهدته منذ توقيع الاتفاق الإبراهيمي للسلام بالإضافة إلى سبل تعزيز التعاون في المجالات المختلفة. https://t.co/T5NPSOzdZa

وكان قد أدى الخاجة اليمين أمام رئيس الوزراء الإماراتي، الشيخ محمد بن راشد، في منتصف فبراير/شباط الماضي، ليكون أول سفير لبلاده لدى إسرائيل.

يذكر أن الإمارات وإسرائيل وقعتا اتفاق تطبيع العلاقات في البيت الأبيض في سبتمبر/أيلول من عام 2020 وذلك بعد شهر تقريبا من توصلهما لاتفاق على تطبيع كامل للعلاقات بينهما.