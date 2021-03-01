مذيعة CNN تعرض مقابلة سابقة لبايدن عن السعودية وخاشقجي: ما الذي تغير؟

كل ما تحتاج معرفته عن تقرير الاستخبارات الأمريكية بشأن مقتل خاشقجي

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أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – دافع البيت الأبيض عن قرار الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بعدم معاقبة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بسبب عملية قتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، وذلك في مؤتمر صحفي عقدته المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، الإثنين.

وقالت ساكي في المؤتمر الصحفي: "يؤمن فريق الأمن القومي لدينا أن ملاحقة الشبكة المسؤولة عن هذه الأفعال (قتل خاشقجي) هي الطريقة الأفضل لمنع حدوث جريمة مثل هذه مجددا... هذا هدفنا".

وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض قائلة: "هدفنا إعادة تقييم العلاقة لمنع وقوع مثل هذه الحادثة مجددا وإيجاد طرق يمكننا من خلالها العمل مع القيادة السعودية وتوضيح في الوقت نفسه أننا نشعر أن هذا الأمر غير مقبول"، حسب قولها.

ولفتت ساكي إلى أن علاقات دبلوماسية تربط بين أمريكا والسعودية، ومشيرة إلى أن إدارة بايدن تخطط لإعادة تقييم العلاقة مع السعودية على أساس عدم الصمت على الانتهاكات.

يذكر أن الإدارة الأمريكية فرضت قيودا على تأشيرات 76 سعوديا متورطين بالتحرش بنشطاء وصحفيين، وشملت قائمة العقوبات كل من نائب رئيس الاستخبارات السعودية السابق وقوة التدخل السريع التابعة للحرس الملكي السعودي.