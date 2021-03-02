السناتور مينينديز لـCNN عن تقرير خاشقجي: لا يمكن خرق القانون الدولي والنجاة من العقاب

بحسب نتائج تقرير خاشقجي.. ما هي خيارات إدارة بايدن في التعامل مع السعودية؟

ما الذي قد يتضمنه التقرير المتوقع للاستخبارات الأمريكية في قضية خاشقجي؟

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— دافعت جين ساكي، المتحدثة باسم البيت الأبيض عن سبب عدم فرض عقوبات على ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بعد نشر تقرير وكالة الاستخبارات الأمريكية "CIA" حول مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي.

وقالت ساكي في مقابلة مع CNN: "تاريخيا، وحتى في التاريخ المعاصر، الإدارات الأمريكية سواء الديمقراطية أو الجمهورية، لم يكن هناك عقوبات فرضت على قادة حكومات أجنبية التي تجمعنا بها علاقات دبلوماسية وحتى تلك التي لا تجمعنا بها علاقات دبلوماسية".

كشف الحقيقة: هذا ليس صحيحا، وبالحقيقة فإن الرؤساء الأمريكيين الثلاثة الذين سبقوا بايدن في القرن الـ21 فرضوا عقوبات مباشرة على قادة أجانب.

قائمة بعدد من القادة الأجانب التي فرصت عليهم الولايات المتحدة الامريكية عقوبات:

1- المرشد الأعلى بإيران، علي خامنئي والرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، فرضت عليهما عقوبات من قبل دونالد ترامب.

2- زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون والرئيس السوري بشار الأسد، والزعيم الليبي الأسبق، معمر القذافي فرضت عليهم عقوبات من قبل باراك أوباما.

3- ثان شوي الزعيم الأسبق في ميانمار ورئيس بيلاروسيا الأسبق، ألكسندر لوكاشينكو ورئيس زمبابوي السابق، روبيرت موغابي فرضت عليهم عقوبات من قبل الرئيس جورج بوش الأبن.