السناتور مينينديز لـCNN عن تقرير خاشقجي: لا يمكن خرق القانون الدولي والنجاة من العقاب

أول تعليق من خديجة جنكيز لـCNN بعد نشر تقرير خاشقجي.. ماذا قالت؟

بحسب نتائج تقرير خاشقجي.. ما هي خيارات إدارة بايدن في التعامل مع السعودية؟

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—قالت ليندا ثوماس- غرينفيلد، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة إن العلاقات بين بلادها والمملكة العربية السعودية لن تعود كما كانت.

جاء ذلك في مقابلة للسفيرة مع الزميل دون ليمون لـCNN حيث قالت: "العلاقات مع المملكة العربية السعودية لن تعود كما كانت، تغيرت بصورة كبيرة والرئيس بايدن جعل من الواضح أننا سنُحمّل هؤلاء الأشخاص المسؤولية"، متطرقة للأصوات التي تنتقد عدم فرض إدارة بايدن عقوبات على ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قائلة إن هذه "ليست القضية".

وأبرزت السفيرة الإجراءات التي قامت بها الإدارة الأمريكية في هذا الشأن من نشر تقرير الـCIA حول مقتل خاشقجي بالإضافة على معاقبة وحظر منح التأشيرات "ضد من هم متورط بالقضية".

وأضافت السفيرة قائلا: "هذه الإجراءات تم اتخاذها وسيتم تشديدها خلال الأشهر المقبلة.. اعتقد أن أي أحد يشكك بجدية الرئيس عليه أن ينظر إلى ما قام به خلال فترة قصيرة التي قضاها في الإدارة، وهناك المزيد سيأتي".