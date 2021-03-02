سألها القاضي إذا ما كانت نادمة.. شقيقة لجين الهذلول تكشف جوابها في جلسة الاستئناف

الشرق الأوسط
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سألها القاضي إذا ما كانت نادمة.. شقيقة لجين الهذلول تكشف جوابها في جلسة الاستئناف

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كشفت شقيقة الناشطة السعودية، لجين الهذلول، لينا، الثلاثاء، ما دار في جلسة الاستنئاف الذي قدمته لجين لرفع حظر السفر عنها وإدانتها.

وقالت لينا الهذلول في تغريدة عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر: "ظهرت لجين اليوم في المحكمة في جلسة الاستئناف ضد الحكم الصادر بحقها".

وأضافت الهذلول في تغريدتها: "دعا الادعاء العام إلى زيادة مدة الحكم وسأل القاضي لجين عما إذا كانت نادمة على ما فعلته، فأجابت بأنها لم ترتكب أي جريمة"، حسب قولها.

وظهرت الناشطة السعودية الثلاثاء في مقطع فيديو بينما كانت في طريقها إلى المحكمة لحضور جلسة الاستئناف بعد الإفراج عنها مع الاستمرار بفرض حظر السفر عليها.

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