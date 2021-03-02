هل يشير إطلاق سراح لجين الهذلول إلى تغيير في مواقف السعودية؟

1001 ليلة قضتها لجين الهذلول في السجن.. ماذا قيل بعد إطلاق سراحها؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كشفت شقيقة الناشطة السعودية، لجين الهذلول، لينا، الثلاثاء، ما دار في جلسة الاستنئاف الذي قدمته لجين لرفع حظر السفر عنها وإدانتها.

وقالت لينا الهذلول في تغريدة عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر: "ظهرت لجين اليوم في المحكمة في جلسة الاستئناف ضد الحكم الصادر بحقها".

وأضافت الهذلول في تغريدتها: "دعا الادعاء العام إلى زيادة مدة الحكم وسأل القاضي لجين عما إذا كانت نادمة على ما فعلته، فأجابت بأنها لم ترتكب أي جريمة"، حسب قولها.

Today Loujain appeared in court for the appeal hearing for her sentence. The prosecution called for an increase of her sentence and Loujain was asked by the judge if she regretted what she did. She responded: She had not committed any crimes #FreeLoujain https://t.co/JzUNz98uAn

وظهرت الناشطة السعودية الثلاثاء في مقطع فيديو بينما كانت في طريقها إلى المحكمة لحضور جلسة الاستئناف بعد الإفراج عنها مع الاستمرار بفرض حظر السفر عليها.