الأمير عبدالرحمن بن مساعد يرد على "المتربصين" بعد التقرير "الظني" لـCIA

الشرق الأوسط
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ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رد الأمير السعودي، عبدالرحمن بن مساعد، على من وصفهم بـ"المتربصين" بالمملكة بعد تقرير وكالة الاستخبارات الأمريكية "CIA" حول مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات للأمير على صفحته الرسمية بتويتر، حيث قال: "السعودية كبيرة لا يمكن تجاهل أهميتها وتأثيرها في المنطقة والعالم وهناك حد لا يمكن تجاوزه في أي خلاف يحدث معها فلا يمكن-وفقًا للمسؤولين الأمريكيين-بأي حال السماح للوصول بالعلاقات للقطيعة بل لا بد ولمصلحة أمريكا الحفاظ على هذه العلاقات ممثلة بقيادتها الملك وولي عهده حفظهما الله".

وتابع قائلا: "ما سبق هو خلاصة تصريحات الساسة الأمريكان في البيت الأبيض والخارجية والبنتاغون منذ صدور التقرير ( الظنّي) لCIA وحتى اليوم.. للواهمين المتربصين الممتلئين بالغل تجاه السعودية أقول: زاد الله خيباتكم!"

وأضاف: "أما عن حقوق الإنسان فالأكيد أن أمريكا ليست أفضل من يعطي دروسًا عنها والشواهد كثيرة تحتاج لكتاب وليس لتغريدات".

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