سفير الإمارات لدى إسرائيل يلتقي نتنياهو.. والكشف عما دار بينهما

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – التقى سفير الإمارات لدى إسرائيل، محمد آل خاجة، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو،الثلاثاء، وشكره على الاستقبال الحار، في حين أكد له الثاني أن دولته وأبوظبي تغيران الشرق الأوسط.

وقال آل خاجة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "تشرفت اليوم بلقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث ناقشنا العلاقات الثنائية بالإضافة إلى آفاق التعاون بين بلدينا في مواجهة تداعيات جائحة فيروس كوفيد19"، حسب قوله.

وأضاف السفير الإماراتي لدى إسرائيل: "شكرا نتنياهو على حفاوة الاستقبال والترحيب في إسرائيل"، على حد تعبيره.

تشرفت اليوم بلقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث ناقشنا العلاقات الثنائية بالإضافة إلى آفاق التعاون بين بلدينا في مواجهة تداعيات جائحة فيروس #كوفيد_19. شكرا @Netanyahu على حفاوة الاستقبال والترحيب في إسرائيل. https://t.co/IrMM0bR4jz

من جانبه، كشف الناطق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، أوفير جندلمان، أن نتنياهو قال لآل خاجة: "نحن نغير الشرق الأوسط، نحن نغير العالم"، حسب قوله.

The two discussed the potential in developing joint regional and bilateral projects in a broad range of fields. National Security Council head Meir Ben-Shabbat and additional senior officials also attended the meeting, which was warm and friendly. https://t.co/kTJO8gEL1H

وكان قد أعلن السفير الإماراتي وصوله إلى إسرائيل الإثنين، حيث عُزف النشيد الإماراتي للمرة الأولى في إسرائيل.