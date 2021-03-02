سفير الإمارات لدى إسرائيل يلتقي نتنياهو.. والكشف عما دار بينهما

الشرق الأوسط
نشر
دقيقة قراءة
سفير الإمارات لدى إسرائيل يلتقي نتنياهو.. والكشف عما دار بينهما

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – التقى سفير الإمارات لدى إسرائيل، محمد آل خاجة، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو،الثلاثاء، وشكره على الاستقبال الحار، في حين أكد له الثاني أن دولته وأبوظبي تغيران الشرق الأوسط.

وقال آل خاجة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "تشرفت اليوم بلقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث ناقشنا العلاقات الثنائية بالإضافة إلى آفاق التعاون بين بلدينا في مواجهة تداعيات جائحة فيروس كوفيد19"، حسب قوله.

وأضاف السفير الإماراتي لدى إسرائيل: "شكرا نتنياهو على حفاوة الاستقبال والترحيب في إسرائيل"، على حد تعبيره.

من جانبه، كشف الناطق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، أوفير جندلمان، أن نتنياهو قال لآل خاجة: "نحن نغير الشرق الأوسط، نحن نغير العالم"، حسب قوله.

وكان قد أعلن السفير الإماراتي وصوله إلى إسرائيل الإثنين، حيث عُزف النشيد الإماراتي للمرة الأولى في إسرائيل.

نشر
© 2021 Cable News Network. A Warner Media Company. All Rights Reserved.