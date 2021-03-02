بعد الهجمات الأخيرة على السعودية.. أمريكا تفرض عقوبات على قياديين حوثيين

الشرق الأوسط
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بعد الهجمات الأخيرة على السعودية.. أمريكا تفرض عقوبات على قياديين حوثيين

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، الثلاثاء، عقوبات على قياديين حوثيين بسبب الهجمات المتواصلة للجماعة على السعودية.

وجاء في إعلان الخزانة: "إن منصور السعدي وأحمد الحمزي مسؤولان عن تنظيم هجمات من جانب الحوثيين تضرر بفعلها اليمنيون الأبرياء والدول المحاذية للحدود والناقلات التجارية في المياه الدولية".

وأضافت الوزارة الأمريكية قائلة: "هذه الممارسات، والتي نُفذت بهدف دعم أجندة النظام الإيراني المزعزعة للاستقرار، أشعلت الصراع اليمني وهجرت أكثر من مليون شخص ودفعت اليمن إلى شفا المجاعة".

وأدرج اسما القياديين الحوثيين تحت الأمر التنفيذي رقم 13611، وهو أمر يهدف إلى حظر ممتلكات أشخاص ارتكبوا ممارسات مهددة للسلام والأمن والاستقرار في اليمن.

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