البرادعي معلقا على فترة سجن أبو الفتوح: هل مسوغات الحبس الانفرادي قانونية؟

الشرق الأوسط
نشر
دقيقة قراءة
البرادعي معلقا على فترة سجن أبو الفتوح: هل مسوغات الحبس الانفرادي قانونية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – علق نائب الرئيس المصري السابق، محمد البرادعي، على تغريدة حول حبس الناشط المصري عبدالمنعم أبو الفتوح لمدة 3 سنوات احتياطيا وبشكل انفرادي، مطالبا بالالتزام بقواعد القانون.

ورد البرادعي على تغريدة جاء فيها: "أتم اليوم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح ثلاث سنوات فى حبسه الاحتياطى الانفرادي، علي ذمة التحقيقات في القضية 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة ، رغم أن أقصى مدة الحبس الاحتياطى هى سنتين ووفق شروط غير متحققه فى قضيته"، حسب قول المغرد.

وقال نائب الرئيس المصري السابق على التغريدة: "مرة أخرى أليس الالتزام بالقانون من مقومات "دولة القانون"؟ وهل الحبس الانفرادي لمدة ٣ سنوات له مسوغاته القانونية؟ أسئلة تحتاج إلى إجابة في هذه الحالة وغيرها من الحالات"، حسب قوله.

وكان قد دعا البرادعي إلى الاتزام بنص الدستور في تغريدة سابقة له الإثنين، قال فيها: "في الشرعية الدستورية: بالاضافة إلى الأسبقية القصوى للتعليم والصحة، لا تستقيم أي "دولة قانون" في غياب الاحترام الكامل للدستور "أبو القوانين""، حسب قوله.

نشر
© 2021 Cable News Network. A Warner Media Company. All Rights Reserved.