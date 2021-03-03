دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – علق نائب الرئيس المصري السابق، محمد البرادعي، على تغريدة حول حبس الناشط المصري عبدالمنعم أبو الفتوح لمدة 3 سنوات احتياطيا وبشكل انفرادي، مطالبا بالالتزام بقواعد القانون.

ورد البرادعي على تغريدة جاء فيها: "أتم اليوم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح ثلاث سنوات فى حبسه الاحتياطى الانفرادي، علي ذمة التحقيقات في القضية 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة ، رغم أن أقصى مدة الحبس الاحتياطى هى سنتين ووفق شروط غير متحققه فى قضيته"، حسب قول المغرد.

وقال نائب الرئيس المصري السابق على التغريدة: "مرة أخرى أليس الالتزام بالقانون من مقومات "دولة القانون"؟ وهل الحبس الانفرادي لمدة ٣ سنوات له مسوغاته القانونية؟ أسئلة تحتاج إلى إجابة في هذه الحالة وغيرها من الحالات"، حسب قوله.

مرة أخرى أليس الالتزام بالقانون من مقومات "دولة القانون"؟ وهل الحبس الانفرادي لمدة ٣ سنوات له مسوغاته القانونية؟ أسئلة تحتاج إلى إجابة في هذه الحالة وغيرها من الحالات https://t.co/89KCycN6cD

وكان قد دعا البرادعي إلى الاتزام بنص الدستور في تغريدة سابقة له الإثنين، قال فيها: "في الشرعية الدستورية: بالاضافة إلى الأسبقية القصوى للتعليم والصحة، لا تستقيم أي "دولة قانون" في غياب الاحترام الكامل للدستور "أبو القوانين""، حسب قوله.