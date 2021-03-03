تحالف "الشرعية" في اليمن يعلن تدمير "درون مفخخة" استهدفت جنوب السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن تحالف "دعم الشرعية" في اليمن، الأربعاء، اعتراض طائرة بدون طيار "درون" استهدفت المنطقة الجنوبية في المملكة العربية السعودية.

جاء ذلك في بيان للتحالف نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، حيث صرح المتحدث باسم قوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي، قائلا: "قوات التحالف المشتركة تمكنت - ولله الحمد - صباح اليوم (الأربعاء) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المنطقة الجنوبية".

وأضاف: "قيادة القوات المشتركة للتحالف، تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

ويذكر أن التحالف قد نشر مقطع فيديو، الثلاثاء، يظهر عملية اعتراض وتدمير طائرة مسيرة "مفخخة" أطلقتها جماعة الحوثي في اليمن صوب المملكة.