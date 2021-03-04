الحوثيون يدّعون استهداف منشأة لأرامكو في جدة وقاعدة الملك خالد

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— أعلن العميد يحيى سريع، المتحدث باسم القوات الموالية لجماعة الحوثي في اليمن، استهداف منطقتين داخل المملكة العربية السعودية، الخميس.

جاء ذلك في تغريدة للعميد سريع على صفحته بتويتر، حيث قال: "القوة الصاروخية تتمكن بفضل الله من استهداف شركة أرامكو السعودية في جده فجر اليوم بصاروخ مجنح نوع قدس2 وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله"، وهي المرة الثانية التي يزعم فيها الحوثيون استهداف هذه المنشأة ذاتها.

وفي تغريدة منفصلة قال العميد سريع إن هجوما آخر استهدف قاعدة الملك خالد الجوية في منطقة خميس مشيط.

وفي الوقت الذي لم يتطرق المسؤولون السعوديون لادعاءات استهداف جدة، كان العميد الركن تركي المالكي، المتحدث باسم قوات تحالف "دعم الشرعية" في اليمن، الذي تقوده السعودية، قد صرح بأن "قوات التحالف المشتركة تمكنت - ولله الحمد- صباح اليوم (الخميس) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في مدينة خميس مشيط".

وأضاف المالكي وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، الخميس: "قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".