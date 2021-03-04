دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، الخميس، إنه يزور العراق غدًا الجمعة في "رحلة حج" كان لديه رغبة في القيام بها منذ فترة طويلة.

وفي حسابه الناطق باللغة العربية عبر تويتر، كتب البابا فرنسيس: "غدًا سأتوجّه إلى العراق في رحلة حج لمدة ثلاثة أيام. لقد كنت أرغب منذ فترة طويلة في لقاء هذا الشعب الذين عانى كثيرًا. أسألكم أن ترافقوا هذه الزيارة الرسولية بالصلاة لكي تتم بأفضل طريقة ممكنة وتحمل الثمار المرجوة".

غدا سأتوجّه إلى العراق في رحلة حج لمدة ثلاثة أيام. لقد كنت أرغب منذ فترة طويلة في لقاء هذا الشعب الذين عانى كثيرًا. أسألكم أن ترافقوا هذه الزيارة الرسولية بالصلاة لكي تتم بأفضل طريقة ممكنة وتحمل الثمار المرجوة.

وحسب الجدول الزمني لأول رحلة يقوم بها خارج إيطاليا منذ بدء جائحة فيروس كورونا، سيقوم البابا فرنسيس "بزيارة بغداد المرتبطة بذكرى إبراهيم ومدينة أربيل والموصل وقراقوش في سهل نينوى"، وفقا لبيان الفاتيكان.

ورفعت الحكومة العراقية إجراءاتها الأمنية في البلد الذي مزقته الحرب استعدادًا للزيارة المرتقبة، التي وصفتها وزارة الخارجية العراقية بأنها "تمثل حدثاً تاريخياً وداعمة لجميع العراقيين من كافة القطاعات"، و"رسالة سلام للعراق والمنطقة بأسرها وتؤكد وحدة الموقف الإنساني في مواجهة التطرف والصراعات وتعزز التنوع والتسامح والتعايش".

ويشكل المسيحيون نسبة 1% من سكان العراق، فيما نزح عدد منهم في السنوات الأخيرة، منذ الغزو الأمريكي في 2003 وصعود تنظيم داعش، الذي استهدف الكنائس.