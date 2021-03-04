خميس مشيط تتصدر تويتر السعودية بعد اعتراض "درون" مفخخة

من هم الحوثيون في اليمن؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تصدر وسم "خميس مشيط" أبرز المواضيع التي تفاعل عليها نشطاء موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، وذلك بعد إعلان تحالف "دعم الشرعية" في اليمن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة "درون" أطلقتها جماعة الحوثي في اليمن.

وكان المتحدث باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العميد الركن تركي المالكي، قد صرح بأن "قوات التحالف المشتركة تمكنت - ولله الحمد- صباح اليوم (الخميس) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في مدينة خميس مشيط".

وتابع المالكي وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، مؤكدا أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

ويذكر أن التحالف قد نشر مقطع فيديو، الثلاثاء، يظهر عملية اعتراض وتدمير طائرة مسيرة "مفخخة" أطلقتها جماعة الحوثي في اليمن صوب المملكة.