دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قٌتل مواطن مصري وأصيب آخر في إطلاق نار بالمملكة العربية السعودية، الجمعة، على أثر خلاف بسبب "حمولة خضروات"، حسب بيان لوزارة الهجرة المصرية.

وقال البيان إن وزيرة الهجرة المصرية، نبيلة مكرم، تواصلت مع سفارة مصر وقنصليتها في الرياض، لمتابعة التفاصيل القانونية والتحقيقات الأولية بشأن الحادث.

وأضاف بيان الوزارة أن التحقيقات الأولية في المملكة أظهرت أن سبب الحادث كان خلافا قد وقع فيما بين مواطن سعودي وبين المجني عليه وابن شقيقه، وهما من محافظة المنيا (صعيد مصر).

وحسب البيان، كان الخلاف على إثر نقل حمولة خضراوات وانتهى الأمر بإطلاق السعودي الأعيرة النارية عليهما؛ ما أسفر عن مقتل الأول وإصابة الثاني.

وأضاف البيان أن السلطات السعودية ألقت القبض على مواطن سعودي أطلق النار على مصري (عشري محمد حسن) فأرداه قتيلا وأصاب ابن شقيقه (حسين)، الذي نُقل لمستشفى في الرياض.

وقدمت وزيرة الهجرة المصرية تعازيها لأسرة المتوفي، وأشارت إلى أنها تتابع عملية نقل جثمانه، مؤكدة ثقتها في سير التحقيقات والإجراءات القانونية بالمملكة.