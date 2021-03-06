بعد "انتفاضة عنيفة" بسبب تغريدته عن "حريم الكويت".. ناصر الدويلة: مزحة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بعد الضجة والانتقادات لتغريدته عن نساء الكويت، قال عضو مجلس الأمة الكويتي السابق ناصر الدويلة، السبت، إن ما غرد به كان "على سبيل المزاح" وإنه سيحلل "الانتفاضة العنيفة" بسبب تغريدته لاحقا.

وكان الدويلة قد ادعى في تغريدة أن نساء الكويت سبب في انتشار فيروس كورونا، قائلا: "انتشرت الكورونا والحافظ الله، لكن حريم الكويت سبب رئيسي من كثر الدوجة، وقد تسقط الحكومة بسبب انفلات الحريم نحو العروس والاستقبالات مرتع الكورونا كلها"، وأضاف: "أقترح أن يقتصر الحظر على الحريم واللي تلقونها تفتر اسحبوا سيارتها... أو أعطوا رجلها مهر زوجة ثانية وبيت".

وبعد الجدل الذي أثاره، قال الدويلة، عبر حسابه على تويتر: "غردت تغريدة عن الحريم اللي يدوجن ليل ونهار غير آبهات بخطر انتشار الوباء، وقلت على سبيل المزح اقصروا الحظر على الحريم، ومن تخالف الحظر نزوج رجلها".

وأضاف الدويلة: "طارت هذه المزحة في الآفاق حتى تجاوزت مليونين من المشاهدات ومئات الآلاف من المشاركات والردود"، وتابع بالقول: "سأحلل هذه الانتفاضة العنيفة تاليا".

غردت تغريدة عن الحريم اللي يدوجن ليل ونهار غير آبهات بخطر انتشار الوباء وقلت على سبيل المزح اقصروا الحظر على الحريم و اللي تخالف الحظر نزوج رجلها و طارت هذه المزحه في الآفاق حتى تجاوزت مليونين من المشاهدات و مئآت الالوف من المشاركات والردود و سأحلل هذه الانتفاضه العنيفه تاليا https://t.co/qD5viDWzhd

وكانت الحكومة الكويتية أعلنت، مساء الخميس، فرض حظر تجول جزئي، يبدأ من 7 مارس/آذار ويستمر إلى 8 أبريل/نيسان المقبل. وقال المتحدث باسم الحكومة طارق المرزم، إن تطبيق الحظر الجزئي سيكون بداية من الساعة الخامسة مساءً حتى الخامسة صباحًا.

وأضاف المرزم أن مجلس الوزراء قرر تكليف وزير الداخلية باتخاذ التدابير والإجراءات لفرض حظر التجول في البلاد. وسمحت الحكومة الكويتية بأداء فرائض الصلاة في المساجد مشيًا على الأقدام والسماح للصيدليات وأماكن بيع المستلزمات الطبية والجمعيات التعاونية والأسواق بمزاولة نشاطها عبر خدمات التوصيل فقط، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية.