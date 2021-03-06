هل يشير إطلاق سراح لجين الهذلول إلى تغيير في مواقف السعودية؟

1001 ليلة قضتها لجين الهذلول في السجن.. ماذا قيل بعد إطلاق سراحها؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت لينا الهذلول، السبت، إن شقيقتها لجين تلقت إشعارًا من شركة غوغل يحذرها من محاولات سرقة كلمة المرور الخاصة ببريدها الإلكتروني.

وكتبت لينا الهذلول، في حسابها عبر تويتر: "حذرت Gmail لجين بأن محاولة لسرقة كلمة مرور ايميلها تمت من قبل أطراف مدعومين من حكومة!!"

ونشرت لينا لقطة شاشة لرسالة موثقة بتاريخ يوم الثلاثاء - 2 مارس/أذار، وهو نفس يوم توجه لجين إلى محكمة استئناف سعودية لرفع حظر السفر عنها وإدانتها.

وقالت لينا إن اللقطة تُظهر التحذير الذي تلقته لجين من خدمة جي ميل، التابعة لشركة غوغل.

حذرت Gmail لجين بأن محاولة لسرقة كلمة مرور ايميلها تمت من قبل أطراف مدعومين من حكومة !! https://t.co/5kwhvOZbe5

وكانت قد اعتُقلت لجين الهذلول في 18 مايو/أيارمن عام 2018، بتهم عدة من بينها "التعامل مع جهات خارجية" و"التجاوز على ثوابت الوطنية والدينية".

وفي 10 فبراير/شباط، أطلقت السلطات السعودية سراح لجين الهذلول، بعد مرور أكثر من 1000 يوم على احتجازها.