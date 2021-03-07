أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تجمع آلاف مسيحيي العراق في شوارع قره قوش شمال العراق، الأحد، للترحيب بالبابا فرنسيس في زيارته التاريخية للمدينة المسيحية، وهي من أكبر المدن في العراق.
وقف النساء والرجال جنبًا إلى جنب وهم يغنون ويرددون، مرتدين أفضل ملابسهم للتعبير عن امتنانهم لزيارة البابا لبلدتهم التي سيطرت عليها داعش في عام 2014.
كان المشهد مختلفًا عن الأماكن الأخرى التي زارها خلال رحلته إلى العراق، حيث وقعت أحداثه الأخرى في ظل إجراءات أمنية مشددة مع محدودية الوصول إلى الناس.
اصطف الناس في الشوارع خلف حاجز صغير بينما كانت قافلة البابا تمر بالقرب من ذراعهم. لم يستطع بعض الناس احتواء أنفسهم وركضوا بجانب القافلة، خلف الحاجز، أثناء مرورها عبر البلدة.
زار البابا كنيسة الطاهرة الكبرى في قره قوش، حيث قال إن الإرهاب لن يكون له الكلمة الأخيرة.
"... بحزن شديد، ننظر حولنا ونرى علامات أخرى، علامات القوة التدميرية للعنف والكراهية والحرب. كم تم هدمه! كم يلزم إعادة بنائه! تجمعنا هنا اليوم يظهر أن الإرهاب والموت ليس له الكلمة الأخيرة، قال البابا فرنسيس وهو محاطً بمئات العراقيين.
اجتاح تنظيم داعش أكبر مدينة مسيحية في شمال العراق في 2014، مما تسبب في فرار الآلاف من المسيحيين منها. سيطرت الجماعة الإرهابية عليها لأكثر من عامين قبل أن تُهزم في عملية عسكرية واسعة النطاق بدعم من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في نهاية 2016.
وقال البابا فرنسيس: "لذلك أشجعكم: لا تنسوا من أنتم ومن أين أتيتم! لا تنس الروابط التي تجمعكم معًا! لا تنس أن تحافظوا على جذوركم".
وأضاف "أود أن أتقدم بالشكر الجزيل لكل الأمهات والنساء في هذا البلد، النساء الشجاعات اللواتي يواصلن تقديم الحياة، على الرغم من الآلام والأذى".