"لكل وباء فائدة".. أفيخاي أدرعي يعلق على صورة الغش بالكمامات في مصر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—علق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، على صورة قال إنها لكمامة استخدمها طالب مصري في الغش خلال أدائه الامتحانات.

وكتب أدرعي، في حسابه عبر تويتر: "صورة استوقفتني وهي متداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مصدرها مصر الذي يتمتع شعبها بروح الدعابة حيث قام طالب باستغلال كمامة للغش في الامتحانات".

وأضاف مُتحدث الجيش الإسرائيلي: "على ما يبدو لكل زمن ووباء فائدة لدى البعض".

صورة استوقفتني وهي متداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مصدرها #مصر الذي يتمتع شعبها بروح الدعابة حيث قام طالب باستغلال كمامة للغش في الامتحانات😉 على ما يبدو لكل زمن ووباء فائدة لدى البعض... #شو_رايكم https://t.co/KF0kYZCsJO

كانت وزارة التربية والتعليم في مصر قد علقت على الصورة التي انتشرت بشكل فيروسي عبر الشبكات الاجتماعية، مثيرة ضجة كبيرة حولها.

وقال نائب وزير التربية والتعليم، محمد مجاهد، في تصريحات لصحيفة "الوطن" المصرية، الخميس الماضي، إنه "تم تعميم صورة الكمامة الملصق بها أوراق الغش من الداخل على كافة المديريات التعليمية في مختلف المحافظات، حتى يتمكن المعلمون من تفتيش الكمامة التي يرتديها الطلاب أولا والتأكد من خلوها من أي وسائل غير شرعية للغش".

وحذر مجاهد من أن محاولات الغش قد تتسبب في حرمان الطلاب من الامتحان وإعادة الصف الدراسي مرة أخرى.