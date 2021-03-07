مضي عام على صورة آلان كردي.. ما الذي تغير؟

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- في ختام القداس الإلهي في ملعب أربيل، التقى البابا فرنسيس عبد الله كردي والد الطفل آلان الصغير الذي غرق مع شقيقه ووالدته على الساحل التركي في سبتمبر/أيلول 2015 بينما كانت العائلة تحاول الوصول إلى أوروبا.

وحسب بيان للمكتب الصحفي للفاتيكان، "قضى البابا وقتًا طويلاً معه وتمكن بمساعدة مترجم فوري من الاستماع إلى آلام الأب لفقدان عائلته والتعبير عن تعاطفه العميق وتعاطف الرب مع معاناته".

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وأضاف بيان الفاتيكان أن "السيد عبد الله أبدى امتنانه للبابا على الإعراب عن قربه من مأساته ومأساة جميع المهاجرين الذين يسعون إلى التفاهم والسلام والأمن عندما يخاطرون بحياتهم في مغادرة بلادهم".