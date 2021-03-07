دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن التحالف في اليمن، السبت، إطلاقه عملية عسكرية "نوعية" تعتمد على ضربات جوية "مُوجعة" ضد قوات جماعة الحوثيين، المدعومة من إيران.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن التحالف الذي تقوده الرياض، قوله إن "العملية العسكرية تستهدف القدرات الحوثية بالعاصمة المحتلة صنعاء وعدد من المحافظات" في اليمن.

وأضاف التحالف: "المدنيون والأعيان المدنية بالمملكة خط أحمر"، مؤكدًا "ستُحاسَب القيادات الإرهابية" المتورطة في ذلك.

وفي وقت سابق الأحد، أعلن التحالف في اليمن اعتراض 10 طائرات دون طيار "درون"، قال إن جماعة الحوثي في اليمن أطلقتها لاستهداف السعودية.

وفي الآونة الأخيرة، نشطت الهجمات التي يشنها الحوثيون ضد أهداف سعودية، بعضها كان هجوم بصاروخ باليستي أُطلق على العاصمة الرياض، قبل أيام.