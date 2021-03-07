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نشر الأحد ، 07 مارس / آذار 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر قيام معلمة بتنبيه وإنقاذ طالبة من لص رأته خلال حصة عبر الفيديو في منطقة حائل.

فيديو | معلمة تتمكن من إنقاذ إحدى طالباتها بالمرحلة الابتدائية في #حائل إثر محاولة لص اقتحام منزلها أثناء تلقيها الحصة المدرسية #نشرة_النهار #الإخبارية https://t.co/0xz8pdj2So

وأعادت قناة الإخبارية السعودية الرسمية نشر مقطع الفيديو المتداول بتعليق: " معلمة تتمكن من إنقاذ إحدى طالباتها بالمرحلة الابتدائية في حائل إثر محاولة لص اقتحام منزلها أثناء تلقيها الحصة المدرسية".

وذكرت القناة في تقريرها أن "معلمة تمكنت من انقاذ إحدى طالباتها بالمرحلة الابتدائية في حائل إثر محاولة لص اقتحام منزلها أثناء تلقيها الحصة المدرسية عبر منصة ’مدرستي‘"، لافتة إلى أن "المعلمة لاحظت من الكاميرا التي فتحتها الطالبة أثناء تلقي الدروس لصا يحاول فتح نافذة منزل الطفلة مستغلا غياب والدتها.."

ويظهر في مقطع الفيديو محاولة المعلمة مخاطبة الطالبة وتهدئتها والطلب منها إبقاء "المايكروفون" مفتوحا وعدم إغلاقه، في حين يُسمع قول طالبة أخرى أن والدتها توجهت للمنزل الذي يتعرض للسرقة.