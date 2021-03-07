أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، الأحد، أنها أسقطت طائرة استطلاع مُسيرة تابعة لسلاح الجو السعودي، الأحد، بحسب قوات الحوثيين.

وكتب يحيى سريع، المتحدث باسم قوات الحوثيين، في ​​تغريدة عبر تويتر: "الدفاعات الجوية تتمكن بفضل الله من إسقاط طائرة تجسسية مقاتلة نوع كارايل تركية الصنع تابعة لسلاح الجو السعودي أثناء قيامها بمهام عدائية في أجواء منطقة المرازيق في محافظة الجوف عصر يومنا هذا. تمت عملية الاستهداف بصاروخ مناسب لم يكشف عنه بعد".

الدفاعات الجوية تتمكن بفضل الله من إسقاط طائرة تجسسية مقاتلة نوع كاريال تركية الصنع تابعة لسلاح الجو السعودي أثناء قيامها بمهام عدائية في أجواء منطقة المرازيق في محافظة الجوف عصر يومنا هذا. تمت عملية الاستهداف بصاروخ مناسب لم يكشف عنه بعد.

وفي وقت سابق الأحد، أعلن التحالف العسكري بقيادة السعودية عن حملة جوية جديدة على العاصمة اليمنية صنعاء، التي يسيطر عليها الحوثيون.

وقال التحالف إن "العملية العسكرية تستهدف القدرات الحوثية بالعاصمة المحتلة صنعاء وعدد من المحافظات. ستُحاسَب القيادات الإرهابية" المتورطة في ذلك، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).

#عاجل التحالف: بدء تنفيذ عملية عسكرية نوعية بضربات جوية موجعة ضد المليشيا الحوثية الإرهابية. #واس_عام

وذكرت قناة "المسيرة" التلفزيونية التي يديرها الحوثيون أن صنعاء تعرضت لهجمات جوية عدة مرات من قبل التحالف الذي تقوده السعودية. وأضافت القناة أن حي النهضة في صنعاء تعرض لخمس غارات جوية ومنطقة عطان بغارتين.

وأشارت "المسيرة" إلى أن 14 غارة جوية حدثت أمس على مديرية صرواح و4 غارات جوية على مديريتي مدغال والمحلية بمحافظة مأرب وغارتين جويتين على مديرية الزاهر بمحافظة صعدة.

وقال التحالف الذي تقوده السعودية إنه اعترض ودمر 10 طائرات مسيرة محملة بالمتفجرات أطلقتها جماعة الحوثي المدعومة من إيران، بحسب تقرير تلفزيوني سعودي الأحد.

ونقل التقرير عن التحالف الذي تقوده السعودية، أن العديد من الطائرات المسيرة أُطلقت في اتجاه المملكة.

وقال التلفزيون السعودي، نقلا عن بيان التحالف، إن الطائرات المسيرة "حاولت استهداف المدنيين بطريقة متعمدة ومنهجية"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وقال نائب وزير الخارجية الحوثي، حسين العزي، لشبكة CNN يوم الأربعاء الماضي، إن المتمردين الحوثيين في اليمن سيطروا على 10 من أصل 14 منطقة في مدينة مأرب الاستراتيجية الشمالية. على الرغم من ذلك، لا تزال منطقة وسط مدينة مأرب الرئيسية تحت سيطرة الحكومة المدعومة من السعودية.

وتعتبر معركة مأرب، آخر معقل رئيسي في الشمال للحكومة المعترف بها دوليًا، أمرًا محوريًا للأطراف المتحاربة في الصراع اليمني.