الرئاسة السورية تعلن إيجابية فحص كورونا للرئيس بشار وزوجته

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت الرئاسة السورية، الاثنين، إيجابية نتيجة فحص فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19" للرئيس السوري، بشار الأسد وزوجته.

جاء ذلك في بيان نشرته الرئاسة، قالت فيه: "بعد شعورهما بأعراض خفيفة تشبه أعراض الإصابة بفايروس كوفيد - 19، أجرى الرئيس الأسد والسيدة أسماء الأسد فحص الـ PCR، وأظهرت النتيجة إصابتهما بالفايروس، علماً أنهما بصحة جيدة وحالتهما مستقرة، وسيتابعان عملهما خلال قضائهما فترة الحجر الصحي المنزلي التي ستستمر إلى أسبوعين أو ثلاثة أسابيع".

وأضاف البيان: "الرئيس الأسد والسيدة أسماء، وإذ يتمنيان السلامة والعافية لكل السوريين ولجميع شعوب العالم من هذا الفايروس، يدعوان جميع السوريين للاستمرار باتّباع إجراءات الحذر والوقاية قدر الإمكان".

وتابعت الرئاسة السورية: "ويوجّه الرئيس الأسد والسيدة أسماء التحية لكل الكوادر الطبية العاملة على الخطوط الأولى لمواجهة الفايروس والتخفيف من آثاره على المصابين به".