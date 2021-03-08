دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر العميد يحيى سريع، المتحدث باسم القوات الموالية لجماعة الحوثي في اليمن، سلسلة تغريدات تناول فيها تفاصيل عن عملية استهداف عدد من المواقع في المملكة العربية السعودية.

😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 القات لاعب فيهم لعب https://t.co/XW3h2zLEbz

وقال سريع: "بعونِ اللهِ تعالى تمكنَت القوةُ الصاروخيةُ وسلاحُ الجوِ المسيرُ من تنفيذِ عمليةٍ هجوميةٍ واسعةٍ ومشتركة في العمقِ السعوديِّ بأربعَ عشرةَ طائرةً مسيرةً وثمانيةَ صواريخَ بالستيةٍ.. منها عشرُ طائراتٍ مسيرةٍ نوع صماد3 وصاروخ ذو الفقار".

وتابع قائلا: "استهدفت شركةَ أرامكو في ميناءِ رأسِ التنورةِ وأهدافاً عسكريةً أخرى بمنطقةِ الدمامِ في عمليةِ توازُن الردعِ السادسة.. فيما تم استهدافُ مواقعَ عسكريةً أخرى في مناطقَ عسيرَ وجيزانَ بأربعِ طائراتٍ مسيرةٍ نوع قاصف 2k وسبعة صواريخ نوع "بدر" وكانتِ الإصابةُ دقيقةً بفضل الله".

الأمير سطام بن خالد آل سعود رد على تغريدات سريع بتغريدة قال فيها: "القات لاعب فيهم لعب".

وفي تغريدة منفصلة قال الأمير سطام: "كل محاولات مليشيا الحوثي الإرهابية في استهداف المدنيين داخل الأراضي السعودية باءت بالفشل وذلك بفضل الله أولا ثم بفضل سواعد الأبطال والعيون الساهرة لحماية الوطن، وهذا التصعيد الهستيري يأتي كردة فعل لتغطية الخسائر الفادحة التي تتكبدها هذه المليشيات".

وفي وقت سابق الأحد، أعلن التحالف العسكري بقيادة السعودية عن حملة جوية جديدة على العاصمة اليمنية صنعاء، التي يسيطر عليها الحوثيون، قائلا إن "العملية العسكرية تستهدف القدرات الحوثية بالعاصمة المحتلة صنعاء وعدد من المحافظات. ستُحاسَب القيادات الإرهابية" المتورطة في ذلك، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية>