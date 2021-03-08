دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— عبّرت وزارة الخارجية القطرية، الاثنين، عن إدانتها لمحاولة استهداف مرافق تابعة لشركة أرامكو السعودية في منطقة الظهران مؤكدة على ان استهداف المنشآت والمرافق الحيوية يعتبر "عملا تخريبيا".

جاء ذلك في بيان للخارجية القطرية قالت فيه: "تعرب دولة قطر عن ادانتها واستنكارها الشديدين لمحاولة استهداف ميناء راس تنورة ومرافق شركة أرامكو في مدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية الشقيقة".

وأضافت: "تعتبر وزارة الخارجية، استهداف المنشآت والمرافق الحيوية عملا تخريبيا ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية ومن شأنه التأثير على أمن واستقرار امدادات الطاقة في العالم".

وتابعت: "تجدد وزارة الخارجية موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والأعمال الإجرامية والتخريبية مهما كانت الدوافع والأسباب".

وكانت وكالة الأنباء السعودية قد نشرت تقريرا عن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية قال فيه إن "إحدى ساحات الخزانات البترولية، في ميناء رأس تنورة، في المنطقة الشرقية، الذي يُعد من أكبر موانئ شحن البترول في العالم، قد تعرضت، صباح اليوم، لهجومٍ بطائرةٍ مُسيرةٍ دون طيار، قادمة من جهة البحر، مُوضحًا أنه لم ينتج عن محاولة الاستهداف، ولله الحمد، أي إصابات أو خسائر في الأرواح أو الممتلكات".

وكشف المسؤول أن "محاولةٍ مُتعمدة أخرى للاعتداء على مرافق شركة أرامكو السعودية، حيث سقطت، مساء اليوم، شظايا صاروخٍ باليستي بالقرب من الحي السكني التابع لشركة أرامكو السعودية في مدينة الظهران، الذي يسكنه الآلاف من موظفي الشركة وعائلاتهم، من جنسياتٍ مختلفة".