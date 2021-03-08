دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استقبل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني لدى وصوله العاصمة الرياض، مساء الاثنين.

وأظهرت لقطات مصورة لحظة استقبال ولي العهد السعودي العاهل الأردني، بعد وصول طائرته الرياض، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

#فيديو | سمو #ولي_العهد في مقدمة مستقبلي جلالة ملك #الأردن لدى وصوله العاصمة #الرياض. #واس https://t.co/lF2CgUjnQo

ولاحقا، نشرت الوكالة الرسمية لقطات لعقد الأمير محمد بن سلمان والملك عبدالله الثاني اجتماعًا في الرياض. وقالت الوكالة إنهما استعرضا أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات والفرص الواعدة لمواصلة تطويره بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

#فيديو | سمو #ولي_العهد وجلالة ملك #الأردن يعقدان اجتماعا في #الرياض، ويستعرضان العلاقات الأخوية وأوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات والفرص الواعدة لمواصلة تطويره بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين. #واس https://t.co/RHahwMISAm

ورافق الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي عهد الأردن، الملك عبدالله الثاني في زيارته إلى المملكة العربية السعودية، وفقا لما ذكرته قناة "المملكة" الأردنية الرسمية في وقت سابق.