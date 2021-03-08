ولي العهد السعودي يستقبل العاهل الأردني.. ويعقد اجتماعًا معه في الرياض

الشرق الأوسط
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ولي العهد السعودي يستقبل العاهل الأردني.. ويعقد اجتماعًا معه في الرياض
Credit: FAYEZ NURELDINE/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استقبل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني لدى وصوله العاصمة الرياض، مساء الاثنين.

وأظهرت لقطات مصورة لحظة استقبال ولي العهد السعودي العاهل الأردني، بعد وصول طائرته الرياض، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

ولاحقا، نشرت الوكالة الرسمية لقطات لعقد الأمير محمد بن سلمان والملك عبدالله الثاني اجتماعًا في الرياض. وقالت الوكالة إنهما استعرضا أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات والفرص الواعدة لمواصلة تطويره بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

ورافق الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي عهد الأردن، الملك عبدالله الثاني في زيارته إلى المملكة العربية السعودية، وفقا لما ذكرته قناة "المملكة" الأردنية الرسمية في وقت سابق.

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