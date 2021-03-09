مصر.. اعتقال المتهم بالتحرش الجنسي بطفلة في المعادي وإحالته للنيابة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اعتقلت أجهزة الأمن المصرية، الثلاثاء، المتهم بالتحرش بطفلة في منطقة المعادي، وذلك بعد انتشار مقطع فيديو من كاميرا مراقبة للواقعة على وسائل التواصل الاجتماعي، وسط موجة غضب عارمة ومطالبات بمحاكمته، وفقا لوسائل إعلام مصرية.

وذكرت صحيفة "الأهرام" أن "أجهزة الأمن بالقاهرة ألقت القبض على المتهم بالتحرش بطفلة المعادي أثناء محاولته الهروب في إحدى الشقق. وجرى التحفظ على المتهم، وبدأت النيابة في التحقيق بالواقعة".

وأضافت "الأهرام" أن "نيابة جنوب القاهرة الكلية بدأت التحقيق والاستماع إلى أقوال المتهم، ووالد ووالدة الطفلة المعتدى عليها، كما استمعت النيابة، إلى أقوال شهود عيان".

وفي وقت سابق، أكدت دار الإفتاء المصرية ومجمع البحوث الإسلامية بالأزهر أن التحرش الجنسي بالأطفال "كبيرة من كبائر الذنوب" و"جريمة عدوانية منافية للدين والإنسانية"، وذلك وسط انتشار مقطع فيديو للتحرش بطفل في مصر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.