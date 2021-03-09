دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدرت منظمة بيت الحرية أو "فريدم هاوس" تقريرها السنوي (حرية العالم) لمؤشر الحرية العالمي لعام 2021، الذي يقيم درجة الحريات السياسية والحريات المدنية في 210 دولة، في الفترة من 1 يناير/كانون الثاني 2020 إلى 31 ديسمبر/كانون الأول 2020.

منهجية التقرير مستمدة إلى حد كبير من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1948.

وتستند الحرية في العالم إلى فرضية أن هذه المعايير تنطبق على جميع البلدان والأقاليم، بغض النظر عن الموقع الجغرافي والعرقي أو التكوين الديني أو مستوى التنمية الاقتصادية.



يقيم تقرير "الحرية في العالم" الحقوق والحريات الواقعية التي يتمتع بها الأفراد، وليس أداء الحكومات أو الحكومات في حد ذاتها. يمكن أن تتأثر الحقوق السياسية والحريات المدنية بكل من الجهات الحكومية وغير الحكومية، بما في ذلك المتمردين والجماعات المسلحة الأخرى.

عربيًا، احتلت سوريا المركز الأول في المؤشر الذي يقر بانعدام الحرية، إضافة إلى بعض الدول العربية التي كانت ضمن المراكز العشر الأولى في التقرير كالصحراء الغربية وليبيا والسعودية.. في الانفوغرافيك أعلاه، إليكم نظرة على قائمة الدول العربية في مؤشر الحرية العالمي لعام 2021.