حمد بن جاسم: تصعيد الحوثيين ضد السعودية يندرج في سياسة رفع سقف المطالب قبل المباحثات

الشرق الأوسط
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حمد بن جاسم
Credit: GettyImages

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اعتبر رئيس الوزراء القطري الأسبق الشيخ حمد بن جاسم، الثلاثاء، أن تصعيد جماعة الحوثيين اليمنيين للهجمات على المملكة العربية السعودية هو سياسة بهدف رفع سقف المواقف والمطالب قبل الشروع في مباحثات لإنهاء الصراع.

وقال حمد بن جاسم، عبر حسابه على تويتر: "من الواضح أن تصعيد الحوثيين للهجمات على المملكة العربية السعودية الشقيقة يأتي في سياق الاستعداد لمباحثات منتظرة لإنهاء الاقتتال في اليمن. وهو أيضاً مرتبط بالمباحثات الإيرانية الأمريكية المرتقبة حول الاتفاق النووي".

وأضاف: "ومن ثم فإن هذا التصعيد العسكري يندرج في سياسة رفع سقف المواقف والمطالب قبل الشروع في المباحثات لإنهاء الصراع. وعليه يحتاج الوضع إلى نفس طويل وتركيز للحفاظ على المصالح حاضراً ومستقبلاً"، على حد تعبيره.

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