دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشرت الناشطة السعودية لجين الهذلول، الثلاثاء، تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، مشيرة إلى أن غدا سيكون يوما حافلا، دون أن تذكر صراحة ما تقصده.

وكتبت لجين الهذلول في تغريدتها كلمة "غدا" باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية، مع صورة "GIF" لشخصية كرتونية تُشبه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، من مسلسل الرسوم المتحركة الساخر "Our Cartoon President"، الذي تم بثه عام 2018 على شبكة "شوتايم".

غداً Tomorrow Demain https://t.co/iFzdusQ9C3

ولم تذكر لجين الهذلول صراحة ما تقصده بما سيحدث غدا، بينما كشفت شقيقتها لينا الهذلول أن غدا سيكون جلسة المحكمة لنظر الاستئناف الذي تقدمت به لجين بعد إطلاق سراحها.

Loujain’s appeal is tomorrow ❤️ https://t.co/htZDSLVzSz

والثلاثاء الماضي، قدمت لجين الهذلول إلى محكمة الاستئناف طلبا "للاعتراض على تفسير التهم والإدانة المبنية عليها" و"طلب رفع حظر السفر عنها وعن أسرتها"، وفقا لما ذكرته شقيقتها، وذلك بعد إطلاق سراحها في 10 فبراير/ شباط الماضي.