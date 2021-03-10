النيابة المصرية تحيل المتهم بالتحرش بطفلة في المعادي للمحاكمة الجنائية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت النيابة العامة المصرية، الأربعاء، أن النائب العام المستشار حمادة الصاوي أمر بإحالة المتهم بالتحرش بطفلة في منطقة المعادي، للمحاكمة الجنائية، بتهم "الخطف" و"هتك العرض بالقوة".

وقالت النيابة، في بيان، إن "النائب العام أمر بإحالة متهم بخطف طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات محبوسا، حيث تحيّل لاستدراجها إلى عقار قاصدا إبعادها عن أعين الرقباء، فاستجابت إليه، واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض الطفلة بالقوة باستطالته إلى مواطن العفة من جسدها".

وأضاف البيان أن النيابة العامة "أقامت الدليل على المتهم بشهادة أربعة شهود وأقوال الطفلة المجني عليها، وما ثبت من إجراء المقارنة الفنية والمضاهاة بين صورة المتهم ومثيلتها المنسوبة إليه الظاهرة بمقطع تصوير الواقعة وما تبين من التصوير، وتعرف شاهدتين والطفلة المجني عليها على المتهم حال عرضه عليهن عرضًا قانونيًّا".

وكانت أجهزة الأمن المصرية قد ألقت القبض على المتهم، الثلاثاء، وأحالته إلى النيابة، وذلك بعد تداول مقطع فيديو من كاميرا مراقبة لرجل يتحرش بطفلة، ما أثار موجة غضب كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي.