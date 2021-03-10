تداول مقطع فيديو "نادر" للملك فهد بن عبدالعزيز خلال ممارسته السباحة مع ابنه

الشرق الأوسط
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مقطع فيديو "نادر" للملك فهد بن عبدالعزيز خلال ممارسته السباحة مع ابنه يثير تفاعلا
Credit: From Twitter/@Fahd1341

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أظهر مقطع فيديو، وُصف بأنه "نادر"، لحظة ممارسة الملك فهد بن عبدالعزيز السباحة مع ابنه الأمير عبدالعزيز بن فهد.

وقال حساب الملك فهد بن عبدالعزيز الرسمي في تويتر، المعني بنشر مقتطفات من تاريخ الملك الراحل، إن الفيديو تم التقاطه عندما كان "يمارس رياضة السباحة مع ابنه الأمير عبدالعزيز في مسبح قصر اليمامة بالرياض".

في حين علق الأمير مشعل بن محمد بن عبد العزيز، وكتب في تغريدة: "الملك فهد رحمه الله يمارس الرياضة (السباحة). لقد كان رحمه الله مصدر خير لوطنه وللعالم العربي والإسلامي وسكان العالم".

وفي حين لم يتضح توقيت تصوير الفيديو للمرة الأولى، إلا أن تقارير صحفية محلية أشارت إلى أنه تم تصويره في 1993.

وأثار الفيديو تفاعل العديد من مستخدمي تويتر، وقال بعضهم الملك فهد بن عبدالعزيز "تجتمع فيه البساطة والهيبة".

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