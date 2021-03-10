دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أظهر مقطع فيديو، وُصف بأنه "نادر"، لحظة ممارسة الملك فهد بن عبدالعزيز السباحة مع ابنه الأمير عبدالعزيز بن فهد.

وقال حساب الملك فهد بن عبدالعزيز الرسمي في تويتر، المعني بنشر مقتطفات من تاريخ الملك الراحل، إن الفيديو تم التقاطه عندما كان "يمارس رياضة السباحة مع ابنه الأمير عبدالعزيز في مسبح قصر اليمامة بالرياض".

فيديو نادر ومتداول لـ الملك #فهد_بن_عبدالعزيز رحمه الله وهو يمارس رياضة السباحة مع إبنه الأمير عبدالعزيز في مسبح قصر اليمامة بـ #الرياض. https://t.co/P81Uf4oRbW

في حين علق الأمير مشعل بن محمد بن عبد العزيز، وكتب في تغريدة: "الملك فهد رحمه الله يمارس الرياضة (السباحة). لقد كان رحمه الله مصدر خير لوطنه وللعالم العربي والإسلامي وسكان العالم".

الملك فهد رحمه الله يمارس الرياضه ( السباحه ) لقد كان رحمه الله مصدر خير لوطنه وللعالم العربي والاسلامي وسكان العالم * https://t.co/arfsmh3sig

وفي حين لم يتضح توقيت تصوير الفيديو للمرة الأولى، إلا أن تقارير صحفية محلية أشارت إلى أنه تم تصويره في 1993.

وأثار الفيديو تفاعل العديد من مستخدمي تويتر، وقال بعضهم الملك فهد بن عبدالعزيز "تجتمع فيه البساطة والهيبة".

مقطع لأول مره ينشر تجتمع فيه البساطه والهيبه👑💔🤲🏻 مولاي #خادم_الحرمين_الشريفين #الملك_فهد_بن_عبدالعزيز رحمه الله يؤدي رياضة السباحه برفقة أبنه الأمير #عبدالعزيز_بن_فهد حفظه الله عام ١٤١٤هـ. https://t.co/uIV54wKq7L