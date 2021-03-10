دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اتهم الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، علي القره داغي، رئيسة حزب تونسي باقتحام مقر الاتحاد في العاصمة تونس، يوم الثلاثاء.

وقال داغي، في صفحته على فيسبوك، الأربعاء: "نطالب بالقانون في محاسبة عبير موسى رئيس الحزب الدستوري الحر التونسي على اقتحامها مقر فرع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في تونس".

واعتبر داغي، الذي نشر فيديو لما قال إنه للحظة اقتحام المقر، أن ذلك "عملًا إجراميًا يخالف القوانين والقيّم الإسلامية والديمقراطية وقيّم الشعب التونسي بأطيافه كافة".

كانت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس قد دعت إلى الاعتصام أمام مقر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وطالبت بـ"حل هذا الفرع"، الذي اتهمته "بمروقه عن القانون"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (وات).

بينما قال الأمين العام للاتحاد: "نحن نعمل تحت سقف القانون.. وانتهاك الأملاك والمؤسسات واختراق القوانين والمداهمات تصرفات اللصوص وقطاع الطرق والأشرار. أما من يدبر الكيد في ليلة ظلماء وأما من يعتدي على القوانين ويستبيح حرمات الآخرين فهذه جريمة نكراء".

يأتي هذا فيما قالت وسائل إعلام محلية، من بينها قناة "نسمة"، إن قوات الأمن فضت ليل الثلاثاء - الأربعاء اعتصام أنصار الحزب الدستوري الحر، وأبعدتهم عن مقر اتحاد علماء المسلمين.