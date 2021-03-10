دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دعا محمد ساداتي نجاد، مندوب إيران في اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة، المملكة العربية السعودية إلى الاحتفاظ بأموالها ووقف الحرب التي تخوضها في اليمن.

وقال مندوب إيران، ردا على تصريحات المندوب السعودي حول المساعدات المالية السعودية لليمن، إن "زميلي السعودي يفتخر بالمساعدات المالية الهائلة لليمن ويدعو الآخرين إلى إجراء مماثل، غير أنني أوصي السعودية بالاحتفاظ بأموالها والتخلي عن قتل اليمنيين وتخريب بلادهم".

وأضاف المندوب الإيراني: "ثرائكم ليس مبررا لإثارة الفوضى في المنطقة ودعم التطرف فيها ومتابعة معارضيكم في العالم بأسره وتقطيع أجسادهم"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

من جانبه، أعرب المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية في الأمم المتحدة بجنيف عبدالعزيز الواصل أمام مجلس حقوق الإنسان عن القلق إزاء العديد من القضايا المرتبطة بحالة حقوق الإنسان في إيران، ولاسيما أقلية الأهواز.

وأكد المندوب السعودي أن المملكة تدعو المجتمع الدولي إلى "وضع حد للانتهاكات الإيرانية لحقوق الإنسان، سواء الانتهاكات التي ترتكبها ضد فئات من الشعب الإيراني بدافع عنصري، أو الانتهاكات العابرة للحدود والتدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، وإثارة النزعات الطائفية من خلال دعم الأحزاب والميليشيات الإرهابية".

وقال المندوب السعودي إن "المملكة تعرضت مؤخراً لاعتداءات بالطائرات المسيرة والصواريخ من قبل ميليشيات إرهابية مدعومة من إيران"، مضيفا أن "هذه السياسة التي تتبعها إيران ليست انتهاكات للقوانين الدولية فحسب بل تؤدي إلى تعريض المنطقة للخطر والدمار والحروب والنزاعات".