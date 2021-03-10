شقيقة لجين الهذلول: محكمة الاستئناف السعودية تقر الحكم الصادر ضدها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت لينا الهذلول، شقيقة الناشطة السعودية لجين الهذلول، أن محكمة الاستئناف السعودية أقرت الحكم الصادر ضد لجين، من المحكمة الجزائية المتخصصة التي تتولى قضايا الإرهاب.

وقالت لينا الهذلول، في تغريدة عبر حسابها على تويتر، إن "القضاة أقروا الحكم الأول ضد لجين، ما يعني أن السعودية تؤكد أنها تعتبر المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وهولندا كيانات إرهابية والتواصل معهم عمل إرهابي"، على حد تعبيرها.

UPDATE: the judges confirmed the first sentencing of @LoujainHathloul, which means SA confirms considering the UK, the EU, and the Netherlands “terrorist entities” and contacting them a “terrorist act”. #FreeLoujain. https://t.co/ognZu2EuWM

وبدورها، علقت شقيقتهما علياء الهذلول بقولها: "خطأ استراتيجي فادح من القضاء التابع. ستفقد المملكة مصداقيتها كحليف استراتيجي، فكل يوم تثبت للعالم أنه لا يمكن الوثوق بها".

وأضافت علياء: "التخبط السياسي واضح اليوم. كسب أصدقاء وحلفاء جدد لا يجب أن يكون على حساب خسارة الحلفاء التاريخين. ستخسر الصديق القديم والجديد بتهورك، والشعب يدفع الثمن".

وأطلقت السلطات السعودية سراح لجين الهذلول في 10 فبراير/ شباط الماضي بعد قضاء 1001 يوم في السجن. وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة قد قضت في 28 ديسمبر/ كانون الأول الماضي بسجن لجين لمدة 5 سنوات و8 أشهر مع وقف تنفيذ عامين و10 أشهر من العقوبة.